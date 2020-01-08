Объемные световые буквы — Изготовление от производителя



















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ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ С ЛИЦЕВОЙ ПОДСВЕТКОЙ — ОСОБЕННОСТИ

Рекламные конструкции, которые оснащены подсветкой, смогли достигнуть признания среди огромного количества предпринимателей. Невозможно даже увидеть огромные города без световой наружной рекламы во Владимире, которая может привлечь внимание каждого человека. Ниже мы рассмотрим виды со светодиодным свечением. Можно отметить то что их модули употребляют довольно-таки мало электрической энергии, а также имеют приятную стоимость. Прежде чем заказывать, требуется сначала изучить её тонкости и особенности, а также принципы использования, чтобы потом не было неприятных моментов и последствий. Каждая из существующих вариантов обладает определенными характеристиками и преимуществами, которые стоит знать, чтобы не допустить ошибок. Также важно подчеркнуть, что существуют разные по цвету и яркости светодиодное свечение. Каждый владелец магазина сможет создать привлекательный внешний вид компании, если правильно подберет вывески, чтобы она смогла привлечь клиентов в любое время суток. Если, то необходимо учитывать её особенности размещения и использования, поскольку именно таким образом может прослужить длительное время.



Важно знать, что лицевая подсветка букв применяется в момент оформления ресторанов, магазинов и прочего подобного. Можно также подчеркнуть, что они имеют множество преимуществ в отличие от других вывесок. На сегодняшний день реклама стала максимально популярной, поскольку она обладает рядом преимуществ, перед которыми не могут устоять предприниматели. Важно выбрать правильный цвет оформления и дизайн, из которого будет изготавливаться конструкция. Освещение должно быть ярким чтобы её смогли заметить с большого расстояния, поэтому чаще всего используют водонепроницаемые светодиоды. Зачастую белые объемные световые буквы производят сборку из акрила или ПВХ при этом боковая поверхность остается из ПВХ или композита в зависимости от размера, поскольку в данном виде торцевая сторона не просвечивает. Помимо выше перечисленного для передней части применяется акрил, который может пропустить свет. Чтобы изменить цвет, то стоит использовать специальные материалы и качественную пленку. Окончательный выбор относительно материала зависит от того что хочет клиент.









СВЕТОДИОДНЫЕ БУКВЫ С ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКОЙ — ОСОБЕННОСТИ



В сегодняшнем мире все варианты наружной рекламы стали в несколько раз лучше по всем параметрам. Наиболее ярким, тонким и легко мотивируемым считаются объемные световые буквы с торцевой подсветкой. Именно такая конструкция смогла подарить новый вид освещения. Боковое свечение – это просто прекрасный вариант такой вывески, при котором все источники диода находятся в центре самого изделия. В конечном результате при таком размещении падающий свет может быть рассеян равномерно вокруг. Также можно отметить такие преимущества как:



• Равномерное рассеивание сможет задержать на себе внимание каждого человека.

• Можно использовать минимальное количество диодов.

• Можно уменьшить толщину до минимума.



Такие Объемные световые буквы используется специальное оргстекло, на котором после гравируется изображение. В момент рассеивания изображение переломается при этом создает эффект внутреннего освещения. Рекламное изображение поменять самостоятельно невозможно, поэтому стоит обратиться к специалистам, которые изготовят и заменять лист рекламного изображения. Для равномерного и долгосрочного освещения используются — светодиоды.









КОНТРАЖУРНАЯ ПОДСВЕТКА СВЕТОВЫХ БУКВ — ОСОБЕННОСТИ



Контражурная подсветка букв предоставляет смесь обычных классических, а также уникальному заднему рассеиванию света с помощью акрила. Данный тип считается отличным вариантом, способным выделить статус компании или магазина. Важно отметить, что с контражуром изготавливаются с разных материалов. Основной их особенностью является эксклюзивный внешний вид. Можно уточнить, что подобный выбор популярен многих компаний, которые имеют желание привлечь как можно больше клиентов, поскольку такая вывеска может зацепить каждого человека. Контражурная считается дорогой, поскольку на объемные световые буквы нужно довольно-таки много диодов, а также есть множество трудностей в её изготовление. Чаще такие конструкции изготавливаются достаточно долго времени, поскольку с равномерностью и яркостью стоит проиграться, чтобы достичь желаемых результатов. Часто производители сочетают сразу несколько материалов, таких как молочный или прозрачный акрил, композит или пластик. Композит при этом считается более прочным по качеству и привлекательным внешне. Он состоит из 2 миллиметров алюминия и пластика.



Можно отметить, что эксклюзивность таких букв во внешней форме. Нестандартное сочетание материалов, а также способов свечения смогли создать особую атмосферу, которая в момент гармоничного сочетания может привлечь еще больше посетителей. Часто используются светодиодные модули, поскольку они могут стать ярким и долговечным источником освещения. Помимо того, подобные изделия могут создать компанию привлекательнее и зачастую устанавливаются в офисах или внутри любого помещения. Такие модули обладают следующими преимуществами:



• 5 лет гарантии.

• Светодиоды водонепроницаемые и можно смело вешать на фасаде здания

• Сэкономите на употребляемой мощности электроэнергии в размере 60 процентов.

• Экономия на блоках питания в размере 40 процентов.

• Площадь относительно света пятна и равномерности выросла в несколько раз.





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ТОНКИЕ, ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ — БЕЗ ПОДСВЕТКИ

В момент наличия жестоких условий эксплуатации то светодиодная лента может показать энергическую эффективность, поэтому её можно считать не только долговечной, но и надежной. Важно отметить, что установка светодиодной ленты имеет огромное количество достоинств. Светодиоды не только яркие но и максимально качественно при этом равномерно рассеивают свет и создает приятный эффект относительно свечения.



Объемные буквы сможет заказать каждый! Такое изделие почти не потребляет энергии, стоит дешево и не требует особых усилий в монтаже. Изготовление объемных букв происходит благодаря склейки лицевой, торцевой и задней части, при этом используется пластик, но иногда вместе склейки используют саморезы, которые запросто спрятаны под пленкой. Выбрать цвет поможет палитра oracal 641. Они отлично подходят для помещения, ресепшене или в офисе.



Если у вас небольшое помещение, а посетители находится слишком близко к рекламе, то отличным решением подойдут тонкие или псевдо-объемные буквы. Заказать такое изделие легко, и можно их самостоятельно закрепить на двусторонний скотч или клей, причем такого типа изделие изготавливается быстро, так как тут остается качественно вырезать и оклеить их рекламной пленкой из выбранной палитры. А если вам требуется уникальность, то изготовление псевдо-объемных с подсветкой удивит не только вас, но и клиентов. Достаточно вырезать форму, оклеить пленкой и установить светодиоды, после останется смонтировать полученную конструкцию на дистанционные держатели. Такая вывеска обязательно привлечет внимание каждого посетителя.









